«Самокат» уехал в регионы: сервис доставки продуктов начал работу в Казани

Фото: пресс-служба ПАО «Сбербанк»

Сервис «Самокат» (входит в экосистему Сбера) объявил о запуске доставки в Казани. С 7 октября услуга почти мгновенной доставки продуктов питания и товаров первой необходимости станет доступна для жителей всех районов города. При этом пользователи «Самоката» в Казани увидят обновленный ассортимент с уникальными товарами, не доступными для покупателей в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Курьеры «Самоката» будут доставлять товары в Казани пешком и на автомобилях за 15—30 минут в зависимости от зоны доставки. Такая оперативность возможна благодаря дарксторам, или центрам формирования заказов, которые расположены в разных районах города. До конца года «Самокат» планирует открыть в Казани 30 дарксторов и обеспечить рабочими местами около 1 000 человек. Всего в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде сегодня работает более 280 дарксторов, а курьеры сервиса ежедневно доставляют свыше 56 тысяч заказов.

В ассортименте «Самоката» более 2 500 товаров повседневного спроса: это продукты питания, напитки, бытовая химия и сопутствующие товары. Но именно в Казани сервис представит уникальный ассортимент, в котором появятся продукты и блюда национальной кухни от местных производителей. Так, на первом этапе запуска в Казани «Самокат» добавил в ассортимент более 360 новых товаров от 34 поставщиков и производителей из Татарстана.

«Мы стремимся создать для пользователей в Казани специальный продукт. И не просто адаптируем и дополняем ассортимент. Наша цель — изменить отношение горожан к рутинным задачам и времени, которое они тратят на покупку еды. «Самокат» это прежде всего ваше свободное время для любимых занятий и общения с близкими, — отмечает Вячеслав Бочаров, основатель сервиса экспресс-доставки «Самокат». — С другой стороны, в условиях пандемии экспресс-доставка стала новым стандартом безопасного и быстрого потребления. Мир уже никогда не будет прежним: дистанция между людьми будет увеличиваться, офлайн будет сокращаться, а сервисы доставки станут необходимым способом получения любых товаров в режиме реального времени».

«С начала пандемии многие из нас оценили сервисы доставки и стали активно совершать покупки в интернете. Люди научились пользоваться онлайн-сервисами и сохранили эти удобные привычки. Я рад, что в нашем городе запустился сервис нашей экосистемы — «Самокат». С ним казанцы смогут решать свои бытовые вопросы, оперативно покупать любимые продукты и избегать скопления в общественных местах», — комментирует Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк».

«Самокат» также развивает линейку продуктов под собственным брендом: это молочная, мясная продукция, выпечка, бакалея, мороженое и экологичные средства для стирки и уборки. Многие из них уже полюбились пользователям сервиса. Так, круассаны «Самоката» вошли в пятерку самых популярных товаров среди всех заказов пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга, а на сыры собственной марки приходится около 90% заказов в этой категории молочной продукции.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»