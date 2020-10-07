В Челнах завод ТЭМПО получил штраф в 200 тысяч после обрушения кранов

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В Набережных Челнах завод ТЭМПО получил штраф в 200 тысяч рублей за нарушение правил эксплуатации мостовых кранов. Об этом сообщает Приволжское управление Ростехнадзора.

С 15 по 21 сентября Ростехнадзор провел согласованную с прокуратурой внеплановую выездную проверку объекта «Площадка мостового крана» предприятия. Были проверены семь мостовых кранов.

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Инспекторы выявили 19 нарушений в области безопасности. Предприятие не обеспечивало подготовку работников в области промышленной безопасности, не контролировало соблюдение требований безопасности, не разработало технологическую карту на погрузочно-разгрузочные работы. Краны работали без участия инспектора Ростехнадзора, плановые проверки рельсовых путей не проводились. Кроме этого вопросы вызвало состояние путей и другие нарушения, рассказали в ведомстве.



Ранее Татарстанское Управление СКР возбудило уголовное дело по факту обрушения трех подъемных кранов в Набережных Челнах. В результате аварии на территории АО «НТЗ «ТЭМПО» пострадали двое рабочих.

