Минниханов вместе с казанцами поздравил Владимира Путина с днем рождения

Фото: кадр видео @rusminnikhanov

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил главу государства Владимира Путина с днем рождения. Видеопоздравление он опубликовал в своем Instagram.

На кадрах разные казанцы поздравляют Владимира Путина, признаются в симпатии, выражают пожелания и приглашают в гости в Казань.

В конце ролика с поздравлением выступил президент Татарстана Рустам Минниханов: «Уважаемый Владимир Владимирович! Татарстан искренне поздравляет вас с днем рождения и желает процветания нашей родины».

Напомним, что президент России Владимир Путин отмечает 68-й день рождения.

