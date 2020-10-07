Минниханов вместе с казанцами поздравил Владимира Путина с днем рождения
Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил главу государства Владимира Путина с днем рождения. Видеопоздравление он опубликовал в своем Instagram.
На кадрах разные казанцы поздравляют Владимира Путина, признаются в симпатии, выражают пожелания и приглашают в гости в Казань.
В конце ролика с поздравлением выступил президент Татарстана Рустам Минниханов: «Уважаемый Владимир Владимирович! Татарстан искренне поздравляет вас с днем рождения и желает процветания нашей родины».
Напомним, что президент России Владимир Путин отмечает 68-й день рождения.
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