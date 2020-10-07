Сегодня президент России Владимир Путин отмечает 68-й день рождения

Сегодня, 7 октября, президент России Владимир Путин отмечает свой 68-й день рождения.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в этот день планирует более десятка международных телефонных разговоров. Остаток дня он проведет в кругу близких людей.

«А что касается остатка завтрашнего дня, ну, наверное, это будут и друзья, и родные, и близкие, как это традиционно бывает», — передает «РИА Новости» слова Пескова.

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Чаще всего дни рождения Владимир Путин проводит на работе. Так, в 2017-м российский лидер 7 октября возглавил совещание Совбеза, в 2013 году он принимал поздравления от лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества на индонезийском острове Бали, где проходил саммит АТЭС.