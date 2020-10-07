iHerb инвестирует $100 млн в развитие бондовой зоны в Татарстане

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Американский онлайн-ретейлер iHerb, частично заблокированный на территории России по решению суда, инвестирует $100 млн в развитие логистики в России. Компания планирует участвовать в создании бондовой зоны в Татарстане.

Гендиректор iHerb в России Илья Микин рассказал РБК, что компания планирует создать свой распределительный склад и наладить экспорт продукции: «Мы планируем выводить на международный рынок российскую продукцию. Сейчас мы договорились с производителем зубной пасты R.O.C.S., также идут переговоры с другими поставщиками».



realnoevremya.ru

Напомним, что ранее Рустам Минниханов направил в Минфин России предложение о создании в Татарстане первой бондовой зоны В2В2С для трансграничной интернет-торговли путем создания на территории республики отдельной свободной экономической зоны.

