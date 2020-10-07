Новости общества

08:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Россия в 16 раз нарастила экспорт сена в Европу: Татарстан в списке основных производителей

07:54, 07.10.2020
Россия в 16 раз нарастила экспорт сена в Европу: Татарстан в списке основных производителей
Фото: protatarstan.ru

Россия наращивает экспорт кормовых культур, этому поспособствовала засуха в Европе. Поставки сена из страны выросли в 16 раз.

По данным аналитической службы «Россельхозбанка», треть производимого в России сена концентрируется в Татарстане, Башкирии, Алтае, Дагестане и Новосибирской области. В фермерских хозяйствах производится около 30% продукции, сообщает «Коммерсантъ».

Основным потребителем российского сена является Латвия, на нее приходится 80% поставок. Также 11% отправляются в Нидерланды.

Ранее сообщалось, что агробоссам в Татарстане выставили счет на полмиллиарда.

ОбществоАгропромПромышленностьЭкономика Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также