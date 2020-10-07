Россия в 16 раз нарастила экспорт сена в Европу: Татарстан в списке основных производителей

Россия наращивает экспорт кормовых культур, этому поспособствовала засуха в Европе. Поставки сена из страны выросли в 16 раз.

По данным аналитической службы «Россельхозбанка», треть производимого в России сена концентрируется в Татарстане, Башкирии, Алтае, Дагестане и Новосибирской области. В фермерских хозяйствах производится около 30% продукции, сообщает «Коммерсантъ».

Основным потребителем российского сена является Латвия, на нее приходится 80% поставок. Также 11% отправляются в Нидерланды.



Ранее сообщалось, что агробоссам в Татарстане выставили счет на полмиллиарда.

