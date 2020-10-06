В Челнах умер известный детский хирург, заслуженный врач Татарстана Минихабир Шайдуллин
В Набережных Челнах умер врач-уролог, детский хирург, заслуженный врач Татарстана Минихабир Шайдуллин.
Он отдал медицине 49 лет. Шайдуллин был главным детским хирургом города, возглавлял хирургическое отделение городской многопрофильной детской больницы №2. Последние 8 лет он работал врачом-урологом, детским хирургом в семейной клинике «ТАНАР».
«В жизни и работе Хабир Сунгатович руководствовался принципами: быть честным по отношению к себе и пациентам. Профессионал в своем деле, отзывчивый человек и интересный собеседник. Его уважали, ценили, любили и коллеги, и пациенты», — говорится в сообщении пресс-службы клиники.
Причины смерти не уточняются.
Также сегодня стало известно о смерти председателя профсоюзного комитета КАМАЗа Александра Васильева. Он умер сегодня утром в результате болезни.
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