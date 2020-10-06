В Казани ограничат движение транспорта по улице Односторонка Ноксинская

В связи с работами по прокладке газопровода в Казани ограничат движение транспорта в районе дома №2 по улице Односторонка Ноксинская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ограничение будет действовать с 7 по 16 октября.

Напомним, что в Казани до 31 октября ограничено движение транспорта и пешеходов по улице Аделя Кутуя возле дома №34а по проспекту Альберта Камалеева.

