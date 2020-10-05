В Казани до конца октября ограничат движение по улице Аделя Кутуя
В Казани до 31 октября ограничат движение по улице Аделя Кутуя.
Так, движение транспорта и пешеходов ограничат по улице Аделя Кутуя возле дома №34а по проспекту Альберта Камалеева. Это связано с проведением дорожных работ, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.
Также движение ограничили по улице Короленко, Сахарова и Назиба Жиганова.ОбществоИнфраструктураАвтоБизнесТранспорт Татарстан
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