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В Казани до конца октября ограничат движение по улице Аделя Кутуя

19:02, 05.10.2020
В Казани до конца октября ограничат движение по улице Аделя Кутуя
Фото: kzn.ru

В Казани до 31 октября ограничат движение по улице Аделя Кутуя.

Так, движение транспорта и пешеходов ограничат по улице Аделя Кутуя возле дома №34а по проспекту Альберта Камалеева. Это связано с проведением дорожных работ, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

скриншот google.com

Также движение ограничили по улице Короленко, Сахарова и Назиба Жиганова.

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