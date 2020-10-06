АвтоВАЗ введет сокращенную рабочую неделю на полгода

С начала 2021 года АвтоВАЗ может ввести на предприятиях четырехдневную рабочую неделю. Она будет действовать до 6 месяцев.

Такое решение принято из-за негативного прогноза по состоянию авторынка в стране, передает «Интерфакс».

«Принято решение, что в режиме полной рабочей недели останется только линия В0, а также ограниченное количество сотрудников, необходимых для обеспечения работы линии В0 и производств с непрерывным циклом, разработки новых проектов и поддержания жизнедеятельности завода», — приводит агентство слова представителя компании.

Фото: wikipedia.org

На АвтоВАЗе отмечают, что планы пока приблизительные и если спрос на рынке не упадет, то предприятия смогут сохранить полный рабочий график.

Ранее российский автопроизводитель опубликовал данные по продажам в сентябре. Всего АвтоВАЗ реализовал 35 304 автомобиля, показав рост на 6,1% по сравнению с сентябрем прошлого года.

