Казань возглавила рейтинг социально-эконмического развития Татарстана

Фото: wikimedia.org / Денис Петьовка

Казань возглавила рейтинг социально-эконмического развития территорий Татарстана по итогам восьми месяцев этого года. Альметьевский и Лаишевский районы заняли второе и третье места соответственно, сообщает Минэкономики РТ.



Относительно предыдущего рейтинга — на пять позиций поднялись Алексеевский и Лениногорский муниципальные районы: это объясняется снижением уровня безработицы.

wikimedia.org / Денис Петьовка

Уровень зарегистрированной безработицы в республике составил 3,89% на 1 сентября 2020 года. Этот показатель ниже среднереспубликанского значения в 34 муниципальных образованиях.

Меньше всего безработицы зарегистрировали в Актанышском (0,51%), Атнинском (0,66%) и Кайбицком (1,07%) муниципальных районах, наибольший — в Пестречинском (8,7%), Высокогорском (5,2%) и Елабужском (5,04%) районах.

Объем отгруженной продукции по Татарстану в среднем — 434,75 рублей. Высший результат у Альметьевского района — 267,1 тысяч рублей, хорошие результаты у Нижнекамского и Елабужского раойнов — 1097,7 тысяч рублей и 939,1 тысяч рублей соответственно.

Пестречинский район лидирует по числу введенных на душу населения жилых домов лидирует — 3,803 кв.метров. Второе место — Лаишевский район — 2,737 кв.метров, третье — у Тукаевского района — 2,726 кв.метров. С января по август этого года в республике общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов в расчете на душу населения — 0,475 кв. м.