Из-за пандемии 140 тысяч детей из Татарстана не смогли отдохнуть в детских лагерях
Из-за пандемии коронавируса 140 тысяч детей из Татарстана не смогли отдохнуть в детских оздоровительных лагерях этим летом. Об этом рассказал министр по делам молодежи Дамир Фаттахов.
Планировалось, что в оздоровительные лагеря отправятся 186 тысяч детей. Половина из них должна была отдохнуть в пришкольных лагерях. А работа в загородных лагерях была организована с 50-процентной наполняемостью.
Тем не менее Татарстан стал лидером среди регионов количеству принятых детей в загородные лагеря в 2020 году.
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