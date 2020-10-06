Из-за пандемии 140 тысяч детей из Татарстана не смогли отдохнуть в детских лагерях

Из-за пандемии коронавируса 140 тысяч детей из Татарстана не смогли отдохнуть в детских оздоровительных лагерях этим летом. Об этом рассказал министр по делам молодежи Дамир Фаттахов.

Планировалось, что в оздоровительные лагеря отправятся 186 тысяч детей. Половина из них должна была отдохнуть в пришкольных лагерях. А работа в загородных лагерях была организована с 50-процентной наполняемостью.

kzn.ru / Денис Гордийко

Тем не менее Татарстан стал лидером среди регионов количеству принятых детей в загородные лагеря в 2020 году.

