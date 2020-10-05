Прифтис: «УНИКС только в процессе становления команды»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от матча против турецкого «Бахчешехир» в матче Кубка Европы по баскетболу.

«Нам нужно сфокусироваться и проводить каждый матч с высокой энергией. «Бахчешехир» хорошая команда, недавно одержала большую победу над «Дарушафакой». А мы еще только в процессе становления нашей команды. Мы знаем, что нам нужно время на это, но в то же время нам нужны победы.

Подборы, темп игры и дальние броски — в числе критически важных компонентов игры, они будут очень важны для финального результата», — приводит слова Прифтиса пресс-служба казанского клуба.

Уже определились с планами на вторник?



6 октября УНИКС принимает @BKBasketbol . Это первая домашняя игра Еврокубка. Играем, смотрим, болеем



Билеты от 190 рублей в кассах Баскет-холла по адресу Спартаковская 1 и на сайте https://t.co/Jjhz6kkxFx pic.twitter.com/EG8Rv49tQa — BC UNICS Kazan (@unicsbasket) October 5, 2020

Матч против «Бахчешехира» станет первым для казанцев на домашней арене в текущем сезоне в рамках еврокубков. Ранее команда Прифтиса уступила на выезде итальянской «Венеции», после чего уверенно обыграла казахстанскую «Астану» в Единой лиге ВТБ.

Встреча с «Бахчешехиром» пройдет в Казани в «Баскет-холле» 6 октября, начало игры — в 19:00 по мск.