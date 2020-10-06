В Челнах медики спасли татарстанца с разрывом грудной аорты

Врачи БСМП Набережных Челнов спасли жизнь 43-летнему татарстанцу, у которого диагностировали острое расслоение и разрыв грудной аорты.

В конце августа санитарная авиация экстренно доставила его в челнинскую больницу с резкими болями в спине и груди. Сразу при поступлении пациенту сделали компьютерную томографию, которая показала наличие в плевральной полости около 2,5 литра крови.

realnoevremya.ru

В кратчайшие сроки команда хирургов сделала экстренную операцию по протезированию аорты — замены поврежденного участка на искусственный сосуд. Как отметили в пресс-службе Минздрава Татарстана, сложность и уникальность операции состояла в том, чтобы исключить любые осложнения во время эндопротезирования и сделать процедуру безопасной для пациента.

Для этого во время оперативного вмешательства медики использовали аппарат искусственного кровообращения, к которому для защиты полых органов по отдельности подключили головной мозг и туловище. Операция длилась почти 4,5 часа. Сейчас жизни татарстанца ничего не угрожает, рассказали в ведомстве.

В начале сентября казанские врачи прооперировали ребенка с редкой мутацией органов.