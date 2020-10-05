В Казани временно ограничено движение по улицам Сахарова и Назиба Жиганова
В Казани временно ограничено движение на автодорогах по улице Сахарова и Назиба Жиганова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
До 28 октября в связи со строительством внутриквартальных сетей теплоснабжения закрыт для движения проезд и тротуар возле школы №187 по улице Назиба Жиганова и тротуар на пересечении проспекта Альберта Камалеева и улицы Академика Сахарова.
До 28 ноября в связи с работами на сетях водопровода и канализации не доступен для пешеходов и автомобилистов участок между домами №6 по улице Сахарова и №41а по улице Закиева.
До 30 октября ограничено движение пешеходов и автомобилей по улице Профсоюзной.
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