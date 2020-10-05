В Казани временно ограничено движение по улицам Сахарова и Назиба Жиганова

В Казани временно ограничено движение на автодорогах по улице Сахарова и Назиба Жиганова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

До 28 октября в связи со строительством внутриквартальных сетей теплоснабжения закрыт для движения проезд и тротуар возле школы №187 по улице Назиба Жиганова и тротуар на пересечении проспекта Альберта Камалеева и улицы Академика Сахарова.

До 28 ноября в связи с работами на сетях водопровода и канализации не доступен для пешеходов и автомобилистов участок между домами №6 по улице Сахарова и №41а по улице Закиева.

Фото: kzn.ru

До 30 октября ограничено движение пешеходов и автомобилей по улице Профсоюзной.

