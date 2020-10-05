Лавров заявил, что врачи Charite не нашли в анализах Навального боевых ядов

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что врачи берлинской клиники Charite не обнаружили в крови оппозиционера Алексея Навального следов боевых отравляющих веществ. Это уже сделали в лаборатории при кабмине ФРГ.

Он напомнил, что омские врачи предоставили немецким коллегам результаты всех анализов и отчеты о своей работе.

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«И вот до сих пор не знаем: французы и шведы — сами они брали эти анализы или просто немцы им эти анализы передали?» — передает «РИА Новости» слова российского дипломата.

Тем не менее Запад попытается использовать инцидент с Навальным, чтобы опробовать новый механизм введения санкций в ОЗХО, считает Лавров.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил ранее в одном из интервью, что Евросоюзу придется ввести санкции против России, если эксперты Организации по запрещению химического оружия подтвердят результаты исследований проб Навального.

