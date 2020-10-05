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Путин попросил студентов приходить учить детей в школы

16:46, 05.10.2020
Путин попросил студентов приходить учить детей в школы
Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин обратился к студентам вузов и призвал их приходить в школы, чтобы вести уроки и кружки.

Он призвал студентов старших курсов активнее присоединяться к образовательной системе. Студенты могут передавать знания детям и перенимать опыт коллег.

В своем обращении к учителям Путин также подчеркнул высокий уровень образования, который не упал во время самоизоляции. Он назвал несерьезными разговоры о полном переходе на дистанционное образование.

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