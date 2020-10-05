В Сети появилась стенограмма переговоров Путина и Клинтона 20-летней давности

Журналисты обнаружили стенограммы переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Билла Клинтона. В частности, нашлась запись беседы лидеров двух стран о гибели подлодки «Курск».

Эта встреча президентов происходила в сентябре 2000 года в Нью-Йорке, напоминает Meduza.

После протокольной части Клинтон выражает сожаление о гибели российской подводной лодки: «Когда происходит что-то такое, люди по всему миру представляют себя на месте жертв и их близких, но я представлял себя и на вашем месте. Вам, наверное, пришлось столкнуться со множеством критики».

Российский президент отвечает, что оказался «между плохими и худшими вариантами». Якобы ему предлагали ради рейтинга спустить туда небольшой батискаф, чтобы изобразить рвение и тем самым поднять рейтинг: «Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей».

Далее президент США говорит о парадоксе, когда трагедия в дальних странах позволяет людям почувствовать близость с пострадавшими и таким образом снижает градус ненависти в обществе.

«Мы чувствовали себя бессильными во время этой катастрофы. Сейчас все выглядит так, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд», — отвечает Путин.