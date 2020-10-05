В Татарстане еще два человека умерли от COVID-19

Сегодня стало известно еще о двух случаях смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане. Об этом сообщает оперштаб РТ.

Болезнь унесла жизни 76-летнего казанца и 77-летней жительницы Зеленодольского района. Оба они были госпитализированы с внебольничной вирусной пневмонией. У мужчины состояние ухудшилось из-за обострения заболеваний сердечно-сосудистой системы. У женщины имелся ряд хронических заболеваний.

На 5 октября в Татарстане зарегистрирован 81 случай смерти от COVID-19.

