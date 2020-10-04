Леонид Слуцкий: «Есть проблемы с завершением атак, потому что много наших игроков молоды и нестабильны»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал домашнюю ничью с «Ахматом» (1:1), отметив, что его подопечным не хватает реализации в первой половине сезона:

— Мы понимали, как будет проходить сегодняшняя игра. «Ахмат» — команда очень агрессивная, хорошо играющая в переходах линий. Понимали, что будет высокая игровая плотность. Были к этому готовы. Понимали, что где-то надо будет перетерпеть, сработать на подборах. И дальше, по мере того, как будут появляться свободные зоны, мы будем реализовывать моменты.

Считаю, что до удаления мы контролировали ход встречи. Забили гол и имели большое количество моментов в обоих таймах. После удаления больше сконцентрировались на обороне — попытались удержать счет, который был. Но другого варианта, наверное, у нас и не было. Но, к сожалению, не получилось этого сделать.

— Позади уже треть чемпионата. Уже видите у «Рубина» игру, которую вы хотите?

— Все получается. Где-то не хватает реализации. Считаю, что недобрали несколько очков из-за того, что реализация нас подводила. Еще нет сверхсолидного уровня у наших завершателей атак, потому что большая группа игроков молоды и нестабильны. Даже сегодня это видно по тому, что Макаров не очень попал в игру, а Бакаев наоборот хорошо выглядел. Хотя была куча игр, когда все было наоборот. Если добавлять те очки, что мы не добрали, то это была бы борьба за самые высокие места. Но ни в одной из этих десяти игр чемпионата не было провального по качеству матча.

— Можете оценить игру Йевтича в целом и обе его желтые карточки?

— Положительно оценю его игру в целом, и сегодня, в частности, он провел качественный матч. Желтые сейчас не готов комментировать, особенно вторую. Если честно, когда она была показана, я вообще не понял, за что. На мой взгляд, был фол в другую сторону. Я после игры подошел к арбитру, и он мне объяснил. Но мне надо еще посмотреть эпизод в повторе, чтобы иметь свое мнение на этот счёт.

— Кажется, что Уремович не очень справляется с ролью флангового защитника. Чем Зуев, Зотов и Меркулов хуже?

— Филип — качественный футболист. Я не помню результативных ошибок с его фланга. Да, сегодня был эпизод, который привел к пенальти. Но это сложный момент, который может произойти абсолютно с каждым. Он и в сборной Хорватии сыграл на позиции правого защитника, поэтому он — универсальный футболист. Даже в прошлом году он играл там. На мой взгляд, он равноценно хорошо может играть на фланге и в центре обороны.

— Сегодня в атаке мяч практически не доходил до Деспотовича. С чем связана не очень внятная игра в позиционной атаке?

— По существу, невозможно было играть в позиционной атаке. Это стиль «Ахмата»: они очень высоко переходят в прессинг и у тебя есть два варианта: или ты форсируешь атаку, тогда она не может быть позиционной, или ты просто теряешь мяч. И тогда концентрируешься на обороне.

— Как прокомментируете красную карточку вашего помощника Олега Кузьмина?

— Не очень следил, что там происходило. Я уже увидел, как подошел арбитр и показал красную карточку. Если честно, я даже не знаю, что там случилось. Был слишком драматичный момент, и я пытался наблюдать за тем, что происходит на футбольном поле.

— Какие дальнейшие планы команды на паузу?

— У нас четыре выходных, и после мы продолжаем работать, — приводит слова Слуцкого корреспондент «Реального времени».



Напомним, что «Рубин» сегодня сыграл вничью на «Ак Барс Арене» с «Ахматом» — 1:1. В РПЛ наступает двухнедельная пауза — перед ней казанцы занимают девятое место в турнирной таблице, грозненцы идут десятыми.