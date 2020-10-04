Шевченко — об «Ак Барс шоу»: «Здорово разбираете хоккей. В следующий раз надо забирать аудиторию извращенцев»

Хоккейный инсайдер и обозреватель «Спорт-Экспресс» Алексей Шевченко раскритиковал клубное телевидение «Ак Барса» в прямом эфире авторской программы. Как утверждает эксперт, после выхода в эфир программы с гостьей Катей Вагимагия обсуждать хоккей с «Ак Барсом» не видит смысла.

«Я, честно говоря, вообще не знаю, о чем с Казанью можно разговаривать после гостя в «Ак Барс шоу» Кати Вагимагии. Вы здорово разбираете хоккей, друзья, в Казани. Здорово привлекаете аудиторию из женских консультаций. Иная женщина пойдет либо сексом заниматься, либо на «Ак Барс».

Конечно же, она выберет «Ак Барс», ну или пойдет на обследование к гинекологу, вы видимо набираете аудиторию гинекологов, да? В следующий раз надо забирать аудиторию еще кого-нибудь, извращенцев каких-нибудь.

Напомним, в перерывах матча с ярославским «Локомотивом» в студию «Ак Барс шоу» пришла Катя Вагимагия. Темой обсуждения вместо хоккея стала тема пользы для женского здоровья от оргазмов.