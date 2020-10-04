«Нефтехимик» в гостях уступил «Волгарю» в матче ФНЛ

«Нефтехимик» в гостях проиграл астраханскому «Волгарю» (1:3) в матче 13-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Хозяева поля в первые полчаса игры забили дважды и спокойно защищали свое преимущество на протяжении встречи. На 82-й минуте Мераби Уридия отыграл один мяч, но «Волгарь» тут же забил третий. В итоге астраханцы смогли добыть победу, а форвард Дмитрий Воробьев оформил хет-трик.

Это первое поражение «Нефтехимика» в текущем сезоне, где нижнекамский клуб пропустил три гола в одном матче.

«Волгарь» (Астрахань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1 (2:0)

Голы: Воробьев, 8, 30, 83 — Уридия, 82.