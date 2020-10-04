В Казани и других российских городах наблюдаются сбои в работе «Дом.ru»

В Казани и других городах России наблюдаются сбои в работе «Дом.ru».

По данным сервиса Downdetector, большинство пользователей (84%) столкнулись с проблемами с интернетом, у 12% пользователей, сообщивших о неполадках, возникли проблемы со всеми сервисами, еще 2% пожаловались на неработающее ТВ.

По данным сервиса, в 17:34 о сбоях в работе интернет-провайдера сообщило более 1,7 тыс. пользователей.

В конце сентября пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера.

