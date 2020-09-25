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В Telegram зафиксировали сбой

14:04, 25.09.2020 1
В Telegram зафиксировали сбой
Фото: piqsels.com

В пятницу пользователи пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram. На пике количество сообщений о проблемах в работе составило более 5 тысяч.

По данным сервиса Downdetector, большинство жалоб приходит на невозможность подключиться, также сбой привел к невозможности отправить сообщение.

Проблемы в работе отмечены в европейской части России, Белоруссии, Украине. Также жалобы поступают из других стран Европы и Казахстана.

ТехнологииITТелекоммуникацииМедиа
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:24
    Учения идут, прогоняют телефонную ёмкость сотовых операторов через Telegramю
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