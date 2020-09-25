В Telegram зафиксировали сбой

В пятницу пользователи пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram. На пике количество сообщений о проблемах в работе составило более 5 тысяч.

По данным сервиса Downdetector, большинство жалоб приходит на невозможность подключиться, также сбой привел к невозможности отправить сообщение.

Проблемы в работе отмечены в европейской части России, Белоруссии, Украине. Также жалобы поступают из других стран Европы и Казахстана.