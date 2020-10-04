В Минске протестующие сломали водомет — видео

В центре Минска участники несанкционированного «Марша освобождения политзаключенных» сломали водомет.

По данным очевидцев, несколько десятков людей на пересечении проспекта Машерова и улицы Заславской обступили водомет, сняли с него канистры с красящей жидкостью и вылили ее на дорогу. В результате водомет вышел из строя.



Машина пустила струю воды вверх, развернулась, направилась в сторону позиций силовиков и облила их, сообщает корреспондент «Интерфакса».

Сегодня в Миске и других городах Белоруссии проходит марш освобождения политзаключенных, на акцию в столице республики вышли несколько тысяч человек. Участники планируют пройти от стелы «Минск — город-герой» до центра изоляции правонарушителей на Окрестина. На акции проходят задержания.



Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Участники митингов требуют пересмотра итогов президентских выборов,на которых, согласно официальным данным, победил Александр Лукашенко. Также протестующие требуют освободить политзаключенных и расследовать случаи применения насилия силовиками на акциях.

На этой неделе Минфин США ввел санкции в отношении нескольких представителей номенклатуры Белоруссии. В черный список попали глава МВД Юрий Караев, его заместитель Александр Барсуков и другие.

