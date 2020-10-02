Власти США ввели санкции в отношении белорусских чиновников
Минфин США ввел санкции в отношении нескольких представителей номенклатуры Белоруссии. В черный список попали глава МВД Юрий Караев, его заместитель Александр Барсуков и другие.
Также американские власти вводят санкции против секретаря ЦИК Белоруссии Елены Дмухайло, замглавы комиссии Вадим Ипатов, передает ТАСС.
Из силовиков меры также принимаются в отношении командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, его заместитель Хазалбек Атабеков, начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков и командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.
Напомним, Евросоюз также ввел антибелорусские санкции. Далее Минск ответил на эти меры своими санкциями.Общество
комментарии