Власти США ввели санкции в отношении белорусских чиновников

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Минфин США ввел санкции в отношении нескольких представителей номенклатуры Белоруссии. В черный список попали глава МВД Юрий Караев, его заместитель Александр Барсуков и другие.

Также американские власти вводят санкции против секретаря ЦИК Белоруссии Елены Дмухайло, замглавы комиссии Вадим Ипатов, передает ТАСС.

Из силовиков меры также принимаются в отношении командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, его заместитель Хазалбек Атабеков, начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков и командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.

Напомним, Евросоюз также ввел антибелорусские санкции. Далее Минск ответил на эти меры своими санкциями.