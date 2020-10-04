В соцсетях обсуждают видео с гусаром у казанского автобуса

Фото: кадр видео из соцсети

В соцсетях казанцы обсуждают «гусара», который подавал женщинам руку на выходе из автобуса. Ролик выложили в соцсети.

На кадрах видно, что молодой человек в костюме гусара подает руку выходящим из транспорта дамам, а также выдает комплименты и пожелания хорошего дня.

«Что только у нас в Казани не происходит, 2020-й уже ничем конечно не удивляет! Но гусар в центре города — это неожиданно!», — подписал ролик автор.

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