В Киргизии сегодня проходят парламентские выборы

Сегодня в Киргизии стартовали выборы в парламент страны. В них принимают участие 16 политических партий.

Участки в стране открылись в 8 утра по местному времени (5 утра по Москве), всего участков — 2 475. Завершатся выборы в 8 вечера по местному времени (5 вечера по Москве). На выборах уже проголосовал президент страны Сооронбай Жээнбеков.

После голосования президент заявил СМИ, что «всем партиям были предоставлены равные возможности, новые партии имели возможность участвовать в выборах на равных», передает «Интерфакс».

За два часа явка на парламентские выборы в Киргизии, по официальным данным, составила 6,27% — проголосовали почти 237 тыс. из 3,5 млн избирателей.