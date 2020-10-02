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В Пестречинском районе Татарстана открылась новая мечеть «Халиль»

19:29, 02.10.2020
В Пестречинском районе Татарстана открылась новая мечеть «Халиль»
Фото: ДУМ РТ

В селе Пановка Пестречинского района Татарстана открылась новая мечеть «Халиль». Об этом сообщает ДУМ РТ.

Строительство велось два года. Мечеть может вместить в себя до 40 верующих. Здание построено в соответствии с современными требованиями, есть тахаратхана (помещение для омовений, — прим. ред.), сделаны пандусы. Территорию облагородили, в будущем здесь появится детская площадка.

На сегодня в Пестречинском районе действуют 20 мечетей. В селах Новое Шигалеево, Куюки, Богородское, Пестрецы строятся еще четыре новых храма.

Ранее под Казанью начала работу мечеть, построенная на деньги экс-капитана «Рубина».

Общество Татарстан
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