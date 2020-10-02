В Пестречинском районе Татарстана открылась новая мечеть «Халиль»

Фото: ДУМ РТ

В селе Пановка Пестречинского района Татарстана открылась новая мечеть «Халиль». Об этом сообщает ДУМ РТ.

Строительство велось два года. Мечеть может вместить в себя до 40 верующих. Здание построено в соответствии с современными требованиями, есть тахаратхана (помещение для омовений, — прим. ред.), сделаны пандусы. Территорию облагородили, в будущем здесь появится детская площадка.

На сегодня в Пестречинском районе действуют 20 мечетей. В селах Новое Шигалеево, Куюки, Богородское, Пестрецы строятся еще четыре новых храма.



Ранее под Казанью начала работу мечеть, построенная на деньги экс-капитана «Рубина».

