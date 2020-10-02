В Казани экс-сотрудника Росгвардии обвиняют в изнасиловании секс-работницы

В Казани бывшего сотрудника Росгвардии обвиняют в изнасиловании и грабеже секс-работницы. Об этом рассказала «Реальному времени» адвокат потерпевшей Рушана Камалова.

Приволжский районный суд рассматривает уголовное дело в отношении двух мужчин, обвиняемых в изнасиловании, насильственных действия сексуального характера и вымогательстве с применением насилия и грабежа.

Следствие считает, что 12 октября 2019 года к жительнице Казани, оказывающей секс-услуги, ворвался мужчина в маске. Он надел на нее наручники и впустил в квартиру сообщника.

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«Они представились сотрудниками полиции и потребовали от нее контакты сутенеров и тех, кто «крышует» ее деятельность. Женщина ответила, что работает только на себя. Тогда злоумышленники предложили за деньги свое покровительство и потребовали бесплатно обслужить их, но получили отказ от потерпевшей, которая опознала их», — рассказала адвокат Рушана Камалова.

Под угрозой избиения девушка перевела 20 тысяч одному из нападавших. Также второй мужичина забрал у нее из кошелька 8 тысяч рублей. В конце, по версии следствия, мужчины изнасиловали женщину и ушли.

По словам Камаловой, один из обвиняемых с апреля по октябрь 2019 года работал в Центра по обеспечению безопасности высших должностных лиц Управления вневедомственной охраны войск Нацгвардии в Татарстане. За четыре дня до преступления он был уволен по собственной инициативе.

В пресс-службе ведомства «Реальному времени» не стали комментировать инцидент, так как обвиняемый больше не числится их сотрудником.

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