В Башкортостане предложили давать отцам отпуск при рождении ребенка

С инициативой о рассмотрении возможности предоставления отпуска мужчинам при рождении ребенка выступил зампредседателя Государственного Собрания — Курултая Башкортостана Рустам Ишмухаметов. По его словам, это может повысить рождаемость.



«Женщина после родов нуждается во всяческой поддержке. Ей требуется помощь по хозяйству, помощь в уходе за ребенком. Кто-то должен быть рядом с ней хотя бы первое время. Традиционно в большинстве семей эти заботы берут на себя бабушки. Но ведь не у всех есть такая возможность. Кто же в таком случае поможет молодой матери, если не отец ребенка? А как он поможет, если он все время на работе? Возможно, и нам стоит закрепить отпуск для мужчин при рождении ребенка. Это пока только в качестве идеи для обсуждения, которая в дальнейшем могла бы получить какое-то законодательное развитие», — сказал Ишмухаметов.

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В пример он привел Европейские страны. Так, в Италии отцам дается семидневный отпуск, во Франции — двухнедельный, в Швеции отпуск длится два месяца, а в Финляндии со следующего года он будет более пяти месяцев.

