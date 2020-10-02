В Ассоциации перевозчиков объяснили, почему казанцам пришлось ждать автобус час

Фото: Денис Гордийко

В Ассоциации автотранспортных предприятий ответили на запрос «Реального времени» о том, почему сегодня утром казанцам пришлось час ждать автобуса №72 на остановке «ДК железнодорожников».

«ДК железнодорожников» находится в жилом массиве Юдино, сегодня утром действительно автобус сошел с линии по техническим причинам, что привело к временному увеличению интервала движения, приносим свои извинения за доставленные неудобства», — дал разъяснения председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

realnoevremya.ru



Ранее «Реальное время» публиковало данные, отображенные на информационном табло.

