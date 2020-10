ЦСКА узнал соперников по групповой стадии Лиги Европы по футболу

В швейцарском Ньоне прошла церемония жеребьевки группового раунда Лиги Европы по футболу.

На этом этапе турнира сыграет лишь один представитель Российской премьер-лиги (РПЛ) — московский ЦСКА.

В групповой стадии армейский клуб сыграет в группе К против загребского «Динамо» из Хорватии, голландского «Фейенорда», а также австрийского «Вольфсберга».

The 2020/21 group stage is set



Which games are you excited for? #UELdraw pic.twitter.com/efpgVHqnRS