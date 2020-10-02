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ЦСКА узнал соперников по групповой стадии Лиги Европы по футболу

14:50, 02.10.2020
ЦСКА узнал соперников по групповой стадии Лиги Европы по футболу
Фото: vk.com/pfc_cska

В швейцарском Ньоне прошла церемония жеребьевки группового раунда Лиги Европы по футболу.

На этом этапе турнира сыграет лишь один представитель Российской премьер-лиги (РПЛ) — московский ЦСКА.

В групповой стадии армейский клуб сыграет в группе К против загребского «Динамо» из Хорватии, голландского «Фейенорда», а также австрийского «Вольфсберга».

Матчи группового этапа Лиги Европы пройдут 22 и 29 октября, 5 и 26 ноября, а также 3 и 10 декабря.

Напомним, накануне в Женеве состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, где выступят «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Подробнее о соперниках российских команд в самом престижном клубном турнире Европы можно почитать в материале «Реального времени».

СпортФутбол
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