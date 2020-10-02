Известный тревел-блогер Max Trawor отозвался о Казани как об одном из лучших городов России

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Известный тревел-блогер Max Trawor в конце июля побывал в Казани. О столице Татарстана он отозвался как об одном из лучших городов России.

Блогер побывал в Болгарском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике, осматривал достопримечательности Казани, попробовал национальные блюда и встретился со своими подписчиками.



Среди посещенных путешественником достопримечательностей Казани — набережная озера Кабан, главная улица — Баумана, мечеть «Кул-Шариф», башня Сююмбике и центр семьи «Казан».

Главным минусом города он назвал скоростные ограничения: «В каждом городе, друзья, есть свои минусы. Так вот, чтобы вы понимали, в Казани — это знак «40».

Ранее сообщалось, что тревел-блогер приедет в Казань 26 июля.