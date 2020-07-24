В Казань приедет известный тревел-блогер Max Trawor

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26 июля в Казань приедет тревел-блогер Максим Витковский (Max Trawor). На своем youtube-канале он запустил новый масштабный проект, цель которого — проехать через всю Россию на автомобиле.

Деньги на проживание и питание он добывает прямо во время путешествия, подрабатывая таксистом.



Max Trawor, у которого больше 136 тысяч подписчиков на YouTube, начал маршрут в Сочи и планирует завершить во Владивостоке, попутно посетив около 20 городов, сообщили в пресс-службе проекта «Trawor по России».