Хабиров предложил организовать кумысолечение игрокам «Уфы» из-за плохих результатов

Глава Башкортостана Радий Хабиров на встрече с представителями ФК «Уфа» предложил организовать кумысолечение футболистам из-за плохих результатов команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«Я знаю, что часть команды переболела. Но если ссылаться на болезнь, то все болеют, но тем не менее играют. Тот же «Салават Юлаев». Мы готовы оказать команде медицинскую помощь. Потому что наша медицина научилась и лечить, и профилактировать. Если нужна какая-то помощь по реабилитации, то мы готовы помочь. Даже предоставить в межсезонье санаторий, организовать кумысолечение и т. д. Республика даже в этой части готова помогать, чтобы вы хорошо играли», — сказал Хабиров игрокам.

Фото: glavarb.ru

После 9-го тура команда Вадима Евсеева занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), опережая лишь «Ротор». В следующем матче РПЛ «Уфа» сыграет у себя дома именно с волгоградским клубом.

Напомним, ранее председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщал, что Хабиров намерен встретиться с футболистами, чтобы подстегнуть игроков.