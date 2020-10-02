Ак Барс Банк выпустил дебетовую карту Evolution платежной системы «Мир»

По функционалу карты Evolution «Мир» ничем не отличаются от карт

международных платежных систем. По ним доступны онлайн- и офлайн-покупки,

переводы, платежи, начисляются субсидии, зарплата, социальные и другие

выплаты.



По карте предусмотрен стандартный для этого вида карты кешбэк до 26% в виде

бонусов за покупки от партнеров программы лояльности «Сливки» и процент на

остаток до 5%. По карте банк не берет комиссию за снятие наличных в

банкоматах на территории РФ.



По социальным и бюджетным программам обслуживание карты — бесплатное. Также

не придется платить комиссию за обслуживание клиентам, которые будут

ежемесячно пополнять карту на сумму не менее 10 000 рублей или тратить на

покупки более 20 000 рублей. В других случаях стоимость обслуживания

составит 79 рублей в месяц.



Подробные условия доступны по ссылке.



ПАО «АК БАРС» БАНК

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