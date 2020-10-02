Ак Барс Банк выпустил дебетовую карту Evolution платежной системы «Мир»
По функционалу карты Evolution «Мир» ничем не отличаются от карт
международных платежных систем. По ним доступны онлайн- и офлайн-покупки,
переводы, платежи, начисляются субсидии, зарплата, социальные и другие
выплаты.
По карте предусмотрен стандартный для этого вида карты кешбэк до 26% в виде
бонусов за покупки от партнеров программы лояльности «Сливки» и процент на
остаток до 5%. По карте банк не берет комиссию за снятие наличных в
банкоматах на территории РФ.
По социальным и бюджетным программам обслуживание карты — бесплатное. Также
не придется платить комиссию за обслуживание клиентам, которые будут
ежемесячно пополнять карту на сумму не менее 10 000 рублей или тратить на
покупки более 20 000 рублей. В других случаях стоимость обслуживания
составит 79 рублей в месяц.
Подробные условия доступны по ссылке.
ПАО «АК БАРС» БАНК
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым