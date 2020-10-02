В Чистополе отдали под суд трех дам за растраты на 7 миллионов в стройфирме

В Чистопольский горсуд направлено дело о хищении денежных средств и имущества строительной компании «Энергостройсервис» на 6,8 млн рублей. В преступлении обвиняют заведующую хозчасти и двух бухгалтеров.



Вину в присвоении и растрате средств дамы не признали, но частично возместили ущерб на 2 млн рублей, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, преступление было совершено с января 2014-го по март 2018 года путем подделки финансово-хозяйственных документов на вверенное обвиняемым имущество.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых и третьих лиц на общую сумму более 5,5 млн рублей.

Компания «Энергостройсервис» проходит процедуру банкротства.