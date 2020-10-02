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В Татарстане 2021 год объявят Годом родных языков и народного единства

09:42, 02.10.2020
В Татарстане 2021 год объявят Годом родных языков и народного единства
Фото: realnoevremya.ru

В ближайшие дни президент Татарстана Рустам Минниханов издаст указ об объявлении Года родных языков и народного единства в 2021 году.

После этого сформируют группу, которая будет заниматься этим вопросом, сообщила сегодня на брифинге руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

realnoevremya.ru

Напомним, 2020 год объявлен в Татарстане Годом столетия ТАССР.

Вчера президент России Владимир Путин поручил проработать возможность проведения в стране Года Байкала.

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