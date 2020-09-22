Трамп назвал коронавирус «китайским вирусом»

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ООН следует привлечь к ответственности Китай за возникновение пандемии коронавируса. Об этом в рамках общеполитических дебатов высокого уровня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, Китай является страной, «которая напустила нынешнюю чуму на мир». Также он назвал коронавирус «китайским вирусом». Трамп заявил, что Китай не запретил международные авиарейсы со своей территории, позволив таким образом «заразить мир», пишет ТАСС.

Он считает, что «китайское правительство и Всемирная организация здравоохранения, которая фактически контролируется Китаем, ложно объявляли [в прошлом], что нет свидетельств передачи [нового коронавируса] от человека к человеку». Также Трамп заявил, что «мы нанесем поражение вирусу, положим конец пандемии и вступим в новую эру беспрецедентного процветания, сотрудничества и мира.

Видеообращение Трампа длилось более семи минут.