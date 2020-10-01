«Ак Барс» проиграл в третий раз подряд, уступив в гостях «Локомотиву»

«Ак Барс» уступил в гостях ярославскому «Локомотиву» (3:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

К концу первого периода казанцы уступали сопернику 1:2, причем одну из шайб Билялов пропустил от бывшего «барса» и капитана ярославцев Ткачева. После перерыва голы Каюмова и Ильенко довели дело до разгромного, но Галиев и Да Коста оставили шансы команде на третий период. Однако сравнять счет команда Квартальнова не смогла.

Камбэка не случилось. Едем домой, поправлять дела будем в Казани



Отчёт об игре https://t.co/PUBoYXwe6W pic.twitter.com/uKQgpTGcXV — ХК Ак Барс (@hcakbars) October 1, 2020

Таким образом, «Ак Барс» довел свою серию поражений до трех матчей. В четырех гостевых играх казанцы одержали лишь одну победу — над питерским СКА.

«Локомотив» — «Ак Барс» — 4:3 (2:1, 2:2, 0:0)

Голы:

1:0 — Ткачев (Осипов, Березкин, 12:45);

2:0 — Осипов (Коршков, 14:39);

2:1 — (Юдин, Лямкин, 18:15);

3:1 — Каюмов (Пяярви-Свенссон, Коршков, 25:06);

4:1 — Ильенко (Иванов, Аверин, 25:21);

4:2 — (Галимов, 28:09);

4:3 — Да Коста (Юдин, Дыняк, 29:36).