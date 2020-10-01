Похудевший Жириновский назвал Карабах армянской землей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил накануне в передаче «60 минут», рассказав о своем видении конфликта в Нагорном Карабахе. Политик твердо заявил, что эта земля исторически принадлежит Армении.

«Вражда вековая. Ничего нельзя сделать. Бесполезно», — добавил Жириновский о противостоянии Армении и Азербайджана.

Одним из предложений по решению конфликта лидер ЛДПР назвал выделение Карабаха в отдельную страну и создание там российской военной базы.

Также в числе вариантов Жириновский назвал план по соглашению с Турцией, но тут же осекся: «С ними невозможно договориться. Они всегда нас предавали, всегда из-за них начинались войны».

Стоит отметить, что на передачу Жириновский пришел с новым имиджем: политик сильно похудел (о планах сбросить 15 кг он заявлял еще в 2018 году) и снял очки.