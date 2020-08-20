Запечатленные российским космонавтом странные объекты связали со спутниками Илона Маска

Странные объекты, которые запечатлел российский космонавт Иван Вагнер, могут быть связаны с ракетами Илона Маска, либо быть отблесками в иллюминаторе. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт.

Эксперт считает, что наиболее вероятно, что камера запечатлела отблески иллюминатора, через который проводилась съемка. Вторая версия — это тоже отблески, но уже от спутников Илона Маска.

«Спутники Starlnik движутся друг за другом, МКС тоже движется, и мы увидели некоторую их часть в тот момент, когда луч, отраженный от спутников, попал в камеру. Перемещение пяти объектов в кадре в таком случае — это проекция на наблюдателя, а не действительное их движение», — объяснил Натан Эйсмонт.

Однако Эйсмонт подчеркнул, что чтобы подтвердить эту гипотезу, надо иметь более точные данные.

Напомним, что российский космонавт Иван Вагнер с борта Международной космической станции (МКС) запечатлел на видео группу из пяти неизвестных летающих объектов.

