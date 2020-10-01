Сумма контрактов на госзакупки по Татарстану выросла с 2017 года в два раза

Общая сумма контрактов на госзакупки по федеральному закону №223 в целом по Татарстану выросла с 2017 года к 2019-му с 201,5 млрд рублей до 401,5 млрд рублей, привела сегодня данные портала госзакупок во время заседания Общественного совета «Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» его сопредседатель Гульнара Сергеева.

Однако Сергеева обратила внимание, что в секторе малого и среднего бизнеса показатели снизились с 65,7 млрд рублей в 2017 году до 60,7 млрд рублей — в прошлом.

realnoevremya.ru

В статистике относительной экономии по госзакупкам в республике также наблюдается тенденция к спаду. Так, в 2017 году в Татарстане заключили представители МСП 64 тысяч контрактов, при этом экономия составила 3,19%. А в прошлом году их число составило 59,7 тысячи, при экономии 3%.

Год назад Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» публично обсудил истории трех татарстанских предпринимателей, которые подверглись массированному давлению проверяющих якобы по «наводке» конкурентов.

