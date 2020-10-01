Один из домов в 32-м военном городке в Кировском районе Казани признали аварийным

Власти Казани признали дом №3а в Военном городке — 32 в Кировском районе аварийным и подлежащим сносу. Соответствующий документ опубликован в сборнике мэрии города.

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Согласно документу, собственники жилья должны в течение трех месяцев снести дом, вывести строительный мусор.

Ранее на публичных слушаниях о внесении изменений в Устав Казани была озвучена поправка, дающая муниципалитету право признавать аварийными, подлежащими сносу и реконструкции жилые помещения не только муниципального, но и частного жилищного фонда.

