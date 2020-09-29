Власти Казани получили право решать судьбу частных домов

Сегодня состоялись публичные слушания о внесении изменений в Устав Казани. Поправки не вызвали интереса у общественности, на обсуждении присутствовали только немногочисленные представители исполкома города и депутатского корпуса.



Между тем среди них была и прелюбопытная — она дает муниципалитету право признавать аварийными, подлежащими сносу и реконструкции жилые помещения не только муниципального, но и частного жилищного фонда.

Как пояснил председатель постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка и местному самоуправлению Казгордумы Алексей Селивановский, необходимость подкорректировать устав в этой части связана с изменением Жилищного кодекса РФ. Но, по сути, право решать судьбу домов отдано местным органам власти.

Второе предложение депутатов — вернуть норму, которая существовала до 2017 года, но затем был отменена — предоставлять участковым и членам их семей служебное жилье. Правда, главный эксперт Татьяна Ищенко подчеркнула, что эта норма включена в раздел «права», что означает, что квартиры участковым будут выдавать «при наличии соответствующих финансовых и материальных ресурсов».

Третья поправка связана с повышением статуса местных властей — они теперь могут принимать правовые акты, связанные с защитой и поощрением капиталовложений.



Ряд изменений, которые внесут в Устав Казани, касаются самих депутатов. Так, депутату Казгордумы, работающему на непостоянной основе, гарантируется сохранение рабочего места в течение 6 дней в месяц. А депутату, получающему зарплату, разрешается безвозмездно руководить некоммерческой организацией — кроме политической партии, профсоюзной организации, аппарата избирательной комиссии муниципалитета.

Таким же бессребреником должен быть и муниципальный служащий — он может возглавлять НКО, но без получения вознаграждения.

Как пояснил глава комитета Селивановский, все поправки в основной документ города были приняты в связи с изменением федерального и республиканского законодательства.

Поскольку ни вопросов, ни возражений в президиум не поступило, публичные слушания признаны состоявшимися. Теперь их предстоит утвердить на сессии Казанской городской думы.

Элеонора Рылова