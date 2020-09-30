Автомагистраль Москва — Казань подойдет для беспилотников

Фото: Инна Серова

Автомагистраль Москва — Казань подойдет для беспилотников. Об этом сегодня на брифинге рассказал председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Трасса М-12 будет оснащена проектом «умная дорога», позволяющим беспрепятственно двигаться беспилотным автомобилям.

«В ноябре мы в тестовом режиме проведем испытания в Подмосковье. И положительный опыт распространим на трассу М12», — сказал Петушенко.

realnoevremya.ru

По словам спикера, при въезде на платную трассу не будет шлагбаумов. Система «свободного потока» позволит двигаться автомобилям, не останавливаясь для произведения оплаты. На трассе не встретится ни одного светофора, ни одного пешеходного перехода, ни одного перекрестка.

Ранее сообщалось, что участки для строительства трассы М-12 выкупят по рыночной стоимости.

