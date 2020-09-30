Участки для строительства трассы М-12 выкупят по рыночной стоимости

Фото: Инна Серова

Земельные участки для строительства скоростной платной автомагистрали Москва — Казань выкупят по рыночной стоимости. Об этом заявил председатель правления компании «Автодор» Вячеслав Петушенко:



«В первую очередь нам нужно определиться с трассировкой. И если она по каким-то причинам попадет на частные владения, то земля будет выкупаться для государственных нужд. В этом случае будет проводиться оценка».

Если владелец земли не будет согласен, он вправе обратиться в суд.

Ранее сообщалось, что строительство платного автобана М-12 Москва — Казань будет на 60% финансироваться из российского бюджета и на 40% — из средств частных инвесторов. К строительству татарстанского участка М-12 будут привлечены субподрядчики из Татарстана.

