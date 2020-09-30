Путин обратился к собравшимся в Казани на «АССК. Фест» студентам

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму участникам фестиваля студенческого спорта «АССК. Фест», стартовавшего сегодня в Казани.

«Уверен, что нынешний фестиваль «АССК.Фест», собравший в гостеприимной Казани большую дружную команду талантливых, целеустремленных юношей и девушек из многих регионов страны, пройдет на высокой творческой, соревновательной ноте, запомнится участникам насыщенной и разнообразной программой, атмосферой честной конкурентной борьбы. Будет содействовать развитию массового студенческого спорта», — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Фото: vk.com/asscrf

Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК. Фест» проходит в Казани с 30 сентября по 4 октября.