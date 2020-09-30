Умер создавший поросенка Фунтика писатель Валерий Шульжик

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Стало известно о смерти писателя Валерия Шульжика. Он умер в возрасте 81 года.

«Видимо, безвылазное сидение дома эти месяцы пандемии на него повлияло, он буквально сгорел за несколько месяцев, сегодня в семь утра он ушел из жизни. Похороны в пятницу», — приводит ТАСС слова детского писателя Валентина Постникова.

Фото: vampilov-irk.ru

Шульжик был автором более 20 книг и свыше сотни детских стихотворений.

Валерий Шульжик родился 27 июля 1939 года в Хабаровске. Он начал писать в 20 лет. За свою жизнь писатель поработал и матросом на пароходе, и театральным электриком, и актером краевого театра юного зрителя.